Вашингтон, 15 сентября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Губернатор Калифорнии, США, Гэвин Ньюсом подписал закон о создании так называемых «заботливых судов» (CARE courts), которые имеют право обязать бездомных людей, страдающих от психических расстройств и наркозависимости, пройти курс психиатрического лечения. Об этом 15 сентября сообщает UPI.

Gov.ca.gov Гэвин Ньюсом

Губернатор-демократ назвал данный закон «сменой парадигмы» и «новым путем вперед», утверждая, что он поможет тысячам бездомных калифорнийцев, страдающих психическими расстройствами.

«Эта проблема решаема. Мы это знаем. Мы не должны становиться жертвами цинизма и думать, что она слишком велика и слишком трудна. Это трудно, и это большая проблема, но мы можем отнестись справедливо к тем, кто нуждается в нас, кто страдает и борется», — заявил политик.

Напомним, что закон CARE позволит семьям, врачам и другим уполномоченным взрослым лицам подавать ходатайство в гражданский суд с просьбой обязать пройти курс психиатрического лечения конкретного человека, страдающего тяжелым психическим заболеванием, включая шизофрению.