Берлин, , 16:43 — REGNUM Власти Германии передадут киевскому режиму ещё две реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом сегодня, 15 сентября, сообщила пресс-служба министерства обороны ФРГ.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Германия очень неохотно поставляет оружие киевскому режиму, однако США принуждают Берлин делать это. Германские СМИ недавно сообщили, что американцы были выведены из себя тем, что германские власти под любыми предлогами не хочет поставлять оружие Киеву. В связи с этим США начали оказывать давление на германское руководство, с целью принудить их передать бандеровцам больше систем вооружений.

Киев неоднократно просил у ФРГ танки Leopard 2, однако до сих пор германские власти не решились передать бандеровцам эту военную технику.