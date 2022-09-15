Базель, Швейцария, 15 сентября, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Швейцарский теннисист, 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Об этом 15 сентября он написал в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Atpworldtour.com Роджер Федерер

41-летний теннисист завершит выступления на профессиональном уровне после Кубка Лэйвера, который пройдёт в Лондоне в конце сентября.

По словам Федерера, здоровье больше не позволяет ему выступать на прежнем уровне. Он допустил, что иногда будет выходить на корт в выставочных матчах.

Напомним, Федерер не играл уже больше года. В последний раз он выходил на корт на Уимблдоне-2021 и проиграл в четвертьфинале поляку Хуберту Хуркачу.

Федерер считается одним из лучших теннисистов в истории. За свою карьеру он завоевал 103 титула, в том числе 20 — на турнирах «Большого шлема»: восемь раз он выигрывал Уимблдон, шесть раз — Australian Open, пять — US Open, один раз — «Ролан Гаррос».