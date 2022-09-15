Сахалинская область, 4 июля, 2005, 05:35 — ИА Регнум. Группа косолапых зверей была обнаружена на южном краю взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Южно-Сахалинске 3 июля примерно в 9:00 утра по местному времени. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Сахалинской области.

Медведи прошли вдоль взлетно-посадочной полосы до ее северной оконечности. Егерь охотуправления обнаружил только следы пребывания медведицы и трех медвежат. Он также нашел дыры в заборе, которые проделали звери, чтобы проникнуть на территорию аэропорта, а затем покинуть его.

В МЧС предупредили, что звери, оставив аэропорт, ушли в неизвестном направлении и могут предоставлять реальную опасность для жителей Южно-Сахалинска и его пригородов.

По информации диспетчерских служб аэропорта, инцидент с появлением медведей не повлиял на график работы авиапредприятия, сообщает Сахалин-Инфо.