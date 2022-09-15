Мурманск, 15 сентября 2022, 16:42 — REGNUM Научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» совершит первую научно-исследовательскую экспедицию. Судно отправится в Центральную Арктику. Об этом сообщает пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи», где была построена платформа.
В Центральную Арктику судно планирует прибыть в середине октября. Здесь оно вморозится в лед, после чего дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» развернет свою работу.
Предприятие построило ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года.