Мурманск, 15 сентября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Научно-экспедиционное судно ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс» совершит первую научно-исследовательскую экспедицию. Судно отправится в Центральную Арктику. Об этом сообщает пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи», где была построена платформа.

Пресс-служба АО «Адмиралтейские верфи» Ледостойкая самодвижущаяся платформа «Северный полюс».

В Центральную Арктику судно планирует прибыть в середине октября. Здесь оно вморозится в лед, после чего дрейфующая полярная станция «Северный полюс-41» развернет свою работу.

«Первый переход из Санкт-Петербурга в Мурманск прошел успешно, платформа показала хорошие ходовые качества. Нет сомнений, что впереди у нее большой путь, — заявил директор Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александр Макаров. — Ученые получили эффективный инструмент, который позволит не только возобновить регулярные исследования в арктических широтах, но и вывести их уже на качественно иной уровень».

Предприятие построило ЛСП «Северный полюс» по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая 2022 года «Северный полюс» вышел на ходовые испытания и передан в эксплуатацию в августе 2022 года.