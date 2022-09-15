Челябинск, 15 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. В Челябинске женщина 1980 года рождения попалась на хищении денег у пожилых людей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

(сс) luctheo Наручники

Одной из пострадавших оказалась женщина 1933 года рождения. К ней дама пришла под видом соцработницы и сказала, что необходимо переписать номера имеющихся в квартире купюр. Гражданка поверила ей и принесла почти 40 тыс. рублей. А затем гостья отдала ей завёрнутую бумагу, заявив, что деньги находятся внутри. Пропажу своих сбережений хозяйка обнаружила лишь после ухода посетительницы.

Под подозрение попала жительница Свердловской области. Оказалось, что от неё пострадали ещё несколько пожилых людей. Общий размер ущерба превысил 260 тыс. рублей. Поймали её в одном из подъездов, когда она готовилась к очередному преступлению.

Теперь в отношении дамы завели уголовное дело по факту кражи. Суд отправил её в СИЗО.