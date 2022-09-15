Москва, , 16:41 — REGNUM Законопроект об определении размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября. Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Правительство предлагает исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории — граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты).

Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года и относящихся к той категории граждан предпенсионного возраста, на которую распространяется постановление Конституционного суда России от 17 марта 2022 года № 11−11 по делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

С 2019 года в России были повышены предельные размеры пособия по безработице. И исходя из буквального толкования действующей нормы, размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тыс. рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.

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