Москва, 15 сентября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Законопроект об определении размера пособия по безработице для граждан предпенсионного возраста правительство России внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 15 сентября. Инициатива направлена на реализацию постановления Конституционного суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Правительство предлагает исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, относящимся к одной и той же категории — граждане предпенсионного возраста независимо от даты признания таких граждан безработными (до 1 января 2019 года или после указанной даты).

Перерасчет пособия по безработице будет осуществляться в заявительном порядке на основании заявлений граждан, признанных безработными на 31 декабря 2018 года и относящихся к той категории граждан предпенсионного возраста, на которую распространяется постановление Конституционного суда России от 17 марта 2022 года № 11−11 по делу о проверке конституционности части 1 статьи 10 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

С 2019 года в России были повышены предельные размеры пособия по безработице. И исходя из буквального толкования действующей нормы, размер пособия по безработице начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тыс. рублей, в то время, как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей.

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