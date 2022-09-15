Черкесск, 15 сентября, 2022, 16:40 — ИА Регнум. Очередная партия гуманитарного груза выехала из Карачаево-Черкесии в направлении Донбасса. Он предназначается для бойцов 34-й отдельной мотострелковой бригады. В большегрузах 20 тонн питьевой воды, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Гуманитарная помощь

«Помощь военным передали председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев и сенатор Крым Казаноков (представители «Единой России» — ред. ИА REGNUM ). Это уже четвертый груз, который они отправляют военным. Всего же сенаторы передали порядка 70 тонн воды», — говорится в сообщении.

Как отметил руководитель исполкома регионального отделения «Единой России» Руслан Джамбаев, Карачаево-Черкесия уже отправила в Донбасс 42 партии гуманитарной помощи. Жители республики, представители органов власти и партийных организаций собрали для населения ДНР и ЛНР и военнослужащих, выполняющих задачи в ходе спецоперации, свыше 550 тонн гуманитарного груза.