Санкт-Петербург, , 16:57 — REGNUM Степень готовности резервуарного парка на Петербургском нефтяном терминале Санкт-Петербурга составляет 20%. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе вице-губернатора региона Николая Линченко.

Нефтяная вышка anita_starzycka

Реконструкция «старой части» нефтяного терминала стартовала в сентября 2021 года. В рамках работ специалисты построят новую эстакаду, инженерные коммуникации, а также резервуары с двустенной системой. Она снизит риски утечки нефтепродуктов. Резервуарный парк строят в рамках утверждённого графика.

«Реконструкция Петербургского нефтяного терминала внесет весомый вклад в экономическое развитие Петербурга. Реализация проекта позволит создать около 100 квалифицированных рабочих мест, а также дополнительно увеличить налоговые отчисления в городской и федеральный бюджеты», — заявил Линченко.

На терминале установили уже 4300 свай, залили 7,5 тыс. кубометров бетона. Рабочие смонтировали 1800 тонн металлоконструкций. Специалисты продолжают устанавливать конструкции с двойной защитной стенкой.

Завершить работы по первой очереди должны в 2025 году, а по второй — к 2029 году. Ранее ИА REGNUM сообщало, что сумма вложений в оба этапа проекта должна составить 15 млрд рублей.

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