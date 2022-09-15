Москва, , 16:33 — REGNUM Никакого распоряжения Министерства просвещения России о подписании индивидуальных договоров между родителем и образовательным учреждением не существует. Об этом сообщила глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ).

Нина Останина Duma.gov.ru

Останина по поручению Всеоренбургского собрания родителей обратилась к главе Минпросвещения Сергею Кравцову с просьбой разъяснить, почему родителей школьников обязывают подписывать договор с образовательным учреждением на перевод ребёнка на федеральные новые образовательные стандарты.

«Министр ответил, что это самоуправство в Оренбуржье, и он с этим разберётся, дав соответствующее поручение», — отметила Останина в телеграм-канале.

«Обращаюсь к родителям из всех регионов — никакого распоряжения Министерства просвещения РФ о подписании индивидуальных договоров между родителем и образовательным учреждением не существует», — подчеркнула глава комитета.

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