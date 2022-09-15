Вашингтон, 15 сентября, 2022, 16:36 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 15 сентября проведет в Белом доме саммит, посвященный выработке стратегии по борьбе с насилием на почве ненависти в стране, сообщает UPI.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

В саммите под названием United We Stand («Вместе мы едины») помимо Байдена примут участие вице-президент Камала Харрис, а также лидеры местных общин как от Демократической, так и от Республиканской партий, сообщили в Белом доме.

Во время саммита будет среди прочего рассказано о том, какие меры федеральное правительство и лидеры благотворительных организаций готовы принять для борьбы с насилием.

«Федеральные агентства объявят о том, как они собираются помочь местным школам, правоохранительным органам и культурным учреждениям предотвращать насилия на почве ненависти и реагировать на него», — добавили в Белом доме.