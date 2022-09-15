Ханты-Мансийск, , 16:29 — REGNUM В правительстве Югры появился новый департамент — региональной безопасности. Соответствующее постановление подписала губернатор округа Наталья Комарова 15 сентября.

Флаг Югры

Депбезопасности ХМАО создан в результате переименования департамента гражданской защиты населения и передачи части функций от департамента внутренней политики и аппарата главы округа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2022 года в правительстве ХМАО был создан новый департамент пространственного развития и архитектуры, которому будут переданы функции департамента строительства автономного округа по реализации единой госполитики и нормативному правовому регулированию, оказанию государственных услуг в сфере архитектуры, градостроительной деятельности.

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