Бишкек, 15 сентября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Проект строительства железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан» несёт в себе риски того, что Киргизия может потерять часть своей территории. Об этом заявил эксперт в транспортной сфереМарат Мусуралиев, пишут «Vesti. kg».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога в никуда

«Конечно, получать оплату за транзит груза по своей стране из одного государства в другое заманчиво, но есть такая транспортная теорема Переслегина, согласно которой регион, транспортно зависимый от другого государства больше, чем от своего центра, в итоге становится подчиненным другой стране», — пояснил он.

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Говоря оподписанном на саммите ШОС в Самарканде договоре о сотрудничестве при проектировании новой железнодорожной магистрали, собеседник отметил, что это уже не первое подобное соглашение, которое заключается за последние 20 лет.

«Но ведь дело не только в том, что строительство пытаются запустить такое долгое время. Важно выяснить причины, почему столь громкий транспортный проект так трудно движется. И ответить на вопрос, кто настоящий выгодополучатель в этой ситуации. Думаю, что наиболее заинтересован в этом проекте Китай, частично — Узбекистан. А [где] выгода для Киргизии?», — сказал он.

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Также Мусуралиев подчеркнул, что строительство этой железной дороги экономически не оправдано, поскольку в Казахстане уже давно существует более удобная транспортная линия, идущая из Китая.

«Там открытая и прямая местность, двухпутные и электрифицированные линии, выход сразу на Каспий и Туркмению, а в Киргизии высокогорье. Строить на перевалах на высоте свыше 3000 метров будет очень тяжело. Пересекать придется шесть границ, проходить 36 процедур проверок. Есть также разница в железнодорожной колее — российские стандарты отличаются от китайских», — подытожил эксперт.

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