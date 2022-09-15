Москва, , 16:27 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 9 сентября составил $557,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Экономика Иван Шилов © ИА REGNUM

На 2 сентября международные резервы страны составляли $561,9 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $4,5 млрд, или на 0,8%.

В комментарии регулятора уточняется, что снижение показателя произошло «под воздействием отрицательной переоценки».

Напомним, ранее ЦБ сообщил, что за август международные резервы России сократились на $11,244 млрд, или на 1,9%.

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