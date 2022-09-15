Грозный, 15 сентября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. По одной тысяче добровольцев следует «укомплектовать» каждому российскому региону, не дожидаясь «объявления Кремлём военного положения», написал 15 сентября глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Цитата из к/ф «Добровольцы». Реж. Юрий Егоров. 1958. СССР Добровольцы

Заявив о праве регионов на «самомобилизацию», Кадыров заявил, что руководство каждого региона должно «доказать свою готовность помочь государству», причём не на словах.

Рамзан Кадыров «Я считаю, что каждый руководитель региона вполне в состоянии подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы одну тысячу добровольцев».

Он пояснил, что это — «минимум, который субъекты должны выполнить для начала», в результате получится 85 тысяч добровольцев со всей России — это «почти армия».