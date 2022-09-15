Екатеринбург, 15 сентября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Семь зданий в Свердловской области внесены в единый государственный реестр объектов культурного наследия России. Об этом журналистам сообщили в департаменте информполитики региона.

Екатерининский собор и дом Севастьянова на фоне Городского пруда. 1910 г

Среди памятников истории и культуры «Господский дом» в Реже, комплекс зданий Верхотурьинского кремля, «Дом купца Малыгина» в Билимбае, «Жилой дом золотопромышленника Курочкина» в Кушве, а также «Дом провизора А. К. Белова» в Екатеринбурге. Для каждого из памятников, внесённых в реестр, разрабатывают определённые правила по его охране.

Отметим, всего на территории Свердловской области расположены 1755 объектов культурного наследия, которые включены в единый госреестр памятников истории и культуры народов России.