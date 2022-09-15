Вашингтон, 15 сентября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Одно из старейших и крупнейших еврейских высших учебных заведений в США университет Иешива в Нью-Йорке должен разрешить работу организации по защите прав геев на своем кампусе, постановил Верховный суд США. Об этом 15 сентября сообщает Washingtom Post.

fsHH ЛГБТ

В ходе голосования пять из девяти судей высказались за то, что университет должен подчиниться решению суда первой инстанции штата Нью-Йорк и предоставить ЛГБТ-группе «Альянс гордости» такой же доступ к помещениям, как и десяткам других студенческих групп. Среди прочего членам ЛГБТ-сообщества должны выделить классную комнату, доску объявлений и стенд для клубной ярмарки.

Ранее университет попросил Верховный суд вмешаться и изменить решение суда Нью-Йорка.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство США объявило о планах рассылать вакцины от обезьяньей оспы на мероприятия ЛГБТ-сообществ по всей стране. Белый дом намерен предоставлять дополнительные вакцины «штатам и городам, проводящим мероприятия, на которых собираются геи и бисексуалы», говорится в пресс-релизе. Данное решение разозлило американских налогоплательщиков, которые выступили против того, чтобы их налоги тратились на «удовольствия» ЛГБТ-представителей.