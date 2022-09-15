Сыктывкар, 15 сентября 2022, 16:22 — REGNUM Больницы Коми получили новый санитарный транспорт — 54 автомобиля. Об этом сообщает минздрав республики.
Санитарные автомобили будут доставлять пациентов на обследования, возить мобильные бригады медиков. Также транспорт поможет доставлять лекарственные препараты, перевозить биоматериалы для анализов.
Новые автомобили распределены в Усинскую, Печорскую, Койгородскую, Вуктыльскую, Княжпогостскую, Усть-Вымскую, Корткеросскую, Прилузскую, Удорскую, Сыктывдинскую районные больницы, а также в Интинскую городскую больницу.
Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестан поступили 24 машины для медицинских организаций.