Сыктывкар, 15 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Больницы Коми получили новый санитарный транспорт — 54 автомобиля. Об этом сообщает минздрав республики.

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Санитарные автомобили будут доставлять пациентов на обследования, возить мобильные бригады медиков. Также транспорт поможет доставлять лекарственные препараты, перевозить биоматериалы для анализов.

Новые автомобили распределены в Усинскую, Печорскую, Койгородскую, Вуктыльскую, Княжпогостскую, Усть-Вымскую, Корткеросскую, Прилузскую, Удорскую, Сыктывдинскую районные больницы, а также в Интинскую городскую больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестан поступили 24 машины для медицинских организаций.