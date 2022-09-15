15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Пользователи южнокорейских социальных сетей бурно обсудили наличие НЛО над Киевом, посмеявшись над тем, что инопланетяне пришли завершить специальную операцию.

Валерий Ходячий, , 16:47 — REGNUM По заявлениям ученых из Главной астрономической обсерватории НАН киевского режима, небо над Киевом кишит неопознанными летающими объектами (НЛО). Однако по мнению службы разведки США, эти так называемые НЛО могут быть военной техникой. Данные заявления стали поводом для обсуждения в интернет-пространстве Южной Кореи.

Пепелац Цитата из х/ф «Кин-дза-дза!». Реж. Георгий Данелия. 1986. СССР

Согласно статье, опубликованной на базе препринтов arXiv, астрономы из [б. УССР] фиксируют над Киевом большое количество НЛО.

«Мы видим их повсюду. Мы видим большое количество объектов, природа которых неясна», — пишут ученые в своей статье.

Известно, что исследователи разработали специальную методику наблюдения и обнаружения объектов, после чего разделили их на два типа: космики (светящиеся объекты — ярче, чем небо) и фантомы (черные объекты, которые не излучают и поглощают попадающее на них излучение).

Ученые отмечают, что оба вида чрезвычайно быстры, из-за чего за ними можно наблюдать только с помощью специально настроенного оборудования. Известно, что снимки, представленные в статье, были сняты за одну миллисекунду. Для сравнения, человеческий глаз способен распознавать объекты за четыре десятых секунды.

Ученые не выдвигают гипотез, чем именно были эти объекты, отмечая, что размер объектов варьируется от 3 до 12 метров, а скорость — до 15 км/с.

Между тем в мае текущего года в Пентагоне выразили мнение, что наблюдаемые НЛО могут быть передовым оружием, разрабатываемым «враждебными силами».

«Почему в СМИ всегда публикуют такие размытые снимки НЛО?» — недоумевает danc***.

«Земля — зоопарк, за которым наблюдают инопланетяне», — смеется hljc***.

«Это связано с тем, что инопланетяне тоже смотрят за специальной операцией, развернувшейся на Земле», — троллит seao***.

Инопланетяне следят за нами Цитата из к/ф «Марс атакует!» реж Тим Бёртон. 1996. США

«Заберите с собой Владимира Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына», — просит pyun***.

«Грустно. Они путешествуют по 15 км в секунду. Нам ещё далеко до таких технологий», — грустит amas***.

«Я бы хотел покататься на НЛО», — говорит о своих желаниях pcb7***.

«Да, наверное, это просто муха в объектив попала, а они сразу НЛО», — предполагает k311***.

«Похоже на обычный дрон», — утверждает wjdt***.

«Они пришли, чтобы положить конец этим распрям», — считает cnh6***.

«Заметьте, каждый раз, когда в мире творится какая-то вакханалия, нас посещают НЛО», — отмечает fyce***.

«На самом деле НЛО — это машина времени, кто-то прилетел из будущего, чтобы предотвратить спецоперацию», — высказывают свою версию qkrw***.

«Да наверняка это был российский военный дрон», — предполагает cybe***.

«Боже… На свете ещё существуют глупцы, которые верят в то, что существуют инопланетяне?» — пишет dlqq***.

«Если это был российский дрон, то все бы давно закончилось», — делится своей точкой зрения rawo***.

«О, цивилизация наблюдает за распрями дикарей», — смеется micr***.