Вашингтон, 15 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Матери троих детей, найденных без сознания на пляже Кони-Айленда в США, предъявлены обвинения в убийстве, сообщает 15 сентября Washington Post.

Пляж

Согласно заявлению полиции, 30-летней Эрин Мерди были предъявлены три обвинения в умышленном убийстве 3-месячного Оливера Бондарева, 4-летней Лиланы Мерди и 7-летнего Закари Мерди.

13 сентября главный судмедэксперт Нью-Йорка установил, что причиной их смерти стало преднамеренное утопление.

Напомним, что утром 12 сентября полиция отреагировала на звонок от обеспокоенного члена семьи, который сообщил, что мать могла причинить вред своим маленьким детям. Отец детей выразил такие же опасения. Прибывшие на место полицейские обнаружили 30-летнюю босую и промокшую мать детей, которую уже сопровождали другие члены семьи, однако детей с ней не было. Вскоре после этого трое детей были найдены на пляже без сознания и доставлены в больницу, где медики констатировали их смерть.