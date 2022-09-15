Казань, 15 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Территория Татарии до конца недели останется во власти циклонов и фронтальных разделов. В большинстве районах республики пройдут дожди и существенно потеплеет, сообщает 15 сентября управление Гидрометцентра РТ.

Дарья Драй ИА REGNUM Золотая осень

В пятницу и субботу, 16–17 сентября, температуры воздуха по ночам составят +7…+12 градусов, днем — повысятся до +19 °С. Почти повсеместно пройдут дожди.

В воскресенье, 18 сентября, в Татарии ожидается дальнейшее повышение температурного режима. Ночью синоптики прогнозируют около 14 градусов тепла, днем — +17…+22 °С. Местами вероятен небольшой дождь.

В понедельник, 19 сентября, республика окажется в очень теплой и неустойчивой воздушной массе. Местами ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В ночные часы столбики термометров поднимутся до +11…+16 °С, днем ожидается +21…+26 градусов.

Ранее ИА REGNUM передавало, с 15 сентября в Удмуртию начнет поступать теплый воздух из южных регионов страны.

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