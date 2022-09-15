Старый Оскол, Белгородская область, , 16:19 — REGNUM В Старом Осколе Белгородской области в очереди за билетами в театр для детей и молодёжи имени Бориса Равенских произошла потасовка.

Зрительный зал

Желающих купить билет на представление оказалось слишком много. В день открытия продажи билетов зрители заняли очередь у кассы уже с 06:00. Театралы сформировали список и ушли по своим делам, а в час, когда касса открылась образовалось две очереди — из записавшихся и пришедших к открытию. Между покупателями началась перепалка, администрации театра пришлось вызвать полицию.

Анна Бежина. «Все соскучились после отпуска, людей очень много. Мы столкнулись с тем, что зрители сами ввели какой-то список, занимают очередь. Ни по каким спискам вы в театре билеты покупать не можете. Вы никак их не купите. Мы надеемся, что в дальнейшем таких ситуаций не будет. В связи с этим сегодня была приостановлена онлайн-продажа. Все спектакли были сняты с публикации», — прокомментировала « 9 каналу Старый Оскол » ситуацию главный администратор театра

Театр для детей и молодёжи единственный театр в Старом Осколе. Основной зал рассчитан на 225 мест. Два других вмещают 72 и 75 человек, но одновременно играть на площадках не позволяет звукоизоляция.