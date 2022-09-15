Даллас, США, , 16:15 — REGNUM Студия Skydance остановила производство спортивной драмы «Далласская афера» с Мэттью Макконахи в главной роли. Об этом пишет портал Vanity Fair.

Мэттью Макконахи All-Pro Reels

По данным источника, причиной отмены стало расследование реальной истории спортсменок, которая должна была лечь в основу ленты. Примечательно, что решение о закрытии проекта было принято за шесть недель до старта съёмочного процесса.

Напомним, «Далласская афера» должна была рассказать о женской футбольной команде из Далласа (США), которой удалось одержать победу на престижных соревнованиях в Китае. Постановщиком картины должна была выступить Кари Скогланд («Пятьдесят ходячих трупов»).

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