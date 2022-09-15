Даллас, США, 15 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Студия Skydance остановила производство спортивной драмы «Далласская афера» с Мэттью Макконахи в главной роли. Об этом пишет портал Vanity Fair.

All-Pro Reels Мэттью Макконахи

По данным источника, причиной отмены стало расследование реальной истории спортсменок, которая должна была лечь в основу ленты. Примечательно, что решение о закрытии проекта было принято за шесть недель до старта съёмочного процесса.

Напомним, «Далласская афера» должна была рассказать о женской футбольной команде из Далласа (США), которой удалось одержать победу на престижных соревнованиях в Китае. Постановщиком картины должна была выступить Кари Скогланд («Пятьдесят ходячих трупов»).