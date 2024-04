Вашингтон, 15 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Дональд Трамп в период своего президентства в США в 2018 году предлагал королю иордани Абдалле II взять контроль над находящимся под юрисдикцией Израиля Западным берегом реки Иордан. Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на готовящуюся к выходу книгу журналистов Питера Бейкера и Сьюзен Глассер «Разделитель. Трамп в Белом доме. 2017-2021».

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Как пишет автор публикации Ази Пайбара, в 2018 году в рамках предложенной «большой сделки» Трамп неожиданно предложил Абдалле II «взять контроль над Западным берегом», чем привёл его в шок. «Я думал, что у меня случится сердечный приступ. Я не мог дышать. Я согнулся пополам», — говорит об этом Абдалла II.

Питер Бейкер занимал пост главного корреспондента New York Times в Белом доме, а его супруга Сьюзан Глассер была штатным автором издания The New Yorker. Они утверждают, что для создания книги провели более 300 специальных интервью, а также дважды встречались с самим Дональдом Трампом в его поместье Мар-а-Лаго.

«Мы получили личные дневники, служебные записки, заметки того времени, электронные письма, текстовые сообщения и другие документы, которые проливают новый свет на время пребывания Трампа у власти», — утверждают авторы.