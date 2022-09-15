Ангарск, Иркутская область, , 16:19 — REGNUM Школьный технопарк «Кванториум» открылся на базе средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов №10 в Ангарске благодаря реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщили в министерстве образования Иркутской области.

«Кванториум» в Ангарске Министерство образования Иркутской области

Глава регионального ведомства Максим Парфенов рассказал, что детские технопарки «Кванториум» на базе общеобразовательных организаций создаются для повышения качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, расширения содержания образовательных программ.

«На этой инновационной площадке, оснащенной современным технологическим оборудованием, учащиеся школы будут осваивать общеобразовательные программы по физике, химии, биологии и информатике. Такая площадка дает большие возможности для проведения курсов по выбору, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий, а также для реализации дополнительных общеразвивающих программ», — сказал Максим Парфенов.

Для обучения на базе школьного «Кванториума» педагоги школы разработали программы по робототехнике, программированию, экологии, проектной деятельности. В первый год работы «Кванториума» на его базе пройдут обучение не менее 250 обучающихся.

Максим Парфенов сообщил, что «Кванториум» в Ангарске — второй среди школьных технопарков в образовательных организациях региона. В 2021 году школьный технопарк создали на базе СОШ №1 г. Черемхово. До 2025 года планируется открыть еще две такие инновационные площадки в Братске и Иркутске.

Кроме того, в Приангарье сеть детских технопарков «Кванториум» с 2018 года развивается также на базе организаций дополнительного образования детей. Детский технопарк «Кванториум-Байкал» в Иркутске и «Кванториум-Сибирь» в г. Усолье-Сибирское на базе регионального Центра развития дополнительного образования детей и детский технопарк «Кванториум-РЖД» в Иркутске на о. Конный.

В конце 2021 года обучающаяся биоквантума детского технопарка «Кванториум Байкал» заняла первое место на межрегиональном конкурсе исследовательских проектов «Н2О». Школьница представила на конкурс работу «Мониторинг качества воды источников питьевого водоснабжения города Иркутска».

По словам педагога-наставника Светланы Новиковой, школьница занимается в биоквантуме детского технопарка уже на протяжении двух лет. За это время она провела несколько исследований, посвященных качеству питьевой воды.

«Мария активно участвует во многих конкурсах, ее исследовательские интересы не ограничиваются только биологией. Ее увлекают и языки, и спорт. Когда в биоквантум поступили приборы для проведения экологического мониторинга: эковизоры, цифровые датчики pH и электропроводности, юная исследовательница решила продолжить работу по экологическому мониторингу, чтобы узнать качество воды, которой ее семья и одноклассники пользуются ежедневно», — рассказала Светлана Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Образование», в детских технопарках «Кванториум» можно заниматься по 14 направлениям — от 3D-моделирования до робототехники. Воспитанники интересуются наукой и учатся мыслить креативно — а это так или иначе пригодится в любой работе.