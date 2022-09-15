Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 16:18 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Пулково» в Санкт-Петербурге с июня по августа 2022 года обслужил более 6,1 млн пассажиров. Об этом 15 сентября сообщили в пресс-службе управляющей компании «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Пулково»

В «Пулково» также определили десятку городов, откуда чаще всего прилетали в Петербург. Традиционно первое место принадлежит Москве, затем идут Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Уфа, Минеральные Воды, Архангельск и Самара.

Напомним, что туристический поток Северной столицы за восемь месяцев 2022 года вырос на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Петербург с января по август посетили 5,5 млн туристов.