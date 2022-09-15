Вильнюс, , 16:11 — REGNUM Из списка учебных пособий для школ Литвы изъят учебник по русскому языку «неподходящего» содержания, всем школам запрещено им пользоваться. Об этом в четверг после встречи с книгоиздателями сообщила министр науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене.

«Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов… Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы», — передаёт слова министра издание «Дельфи».

Как поясняет издание, в учебнике для учеников литовских школ, изучающих русский язык как второй иностранный в 6-12 классах, есть приглашение посетить Россию, в том числе Крым, и в целом Россия представляется как привлекательное демократическое государство.

Русский язык в качестве второго иностранного в Литве изучают три четверти учащихся 6-12 классов, — около 110 тысяч учеников.