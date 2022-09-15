Москва, 15 сентября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Сбер первым в России начал установку на все свои сайты, а также рабочие ресурсы и системы сертификатов, выпущенных Удостоверяющим Центром Минцифры. Об этом говорится в официальном сообщении банка. В Сбере подчеркивают, что переход на российские удостоверяющие сертификаты обеспечит независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантирует пользователям безопасный доступ к ресурсам Сбера.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбер

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф отметил: «Сбер постоянно ведёт работу по замещению зарубежных вендоров и сервисов на отечественные разработки. В рамках этой программы мы первыми в стране начали заменять зарубежные сертификаты на отечественные. В ближайшее время на них будет переведён наш главный сайт sberbank.ru. Также на российские сертификаты перейдут и остальные сайты, ресурсы и системы Сбера. Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений».

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев приветствовал решение Сбера перевести все свои онлайн-сервисы на отечественные сертификаты удостоверяющих центров. «Перевод ресурсов крупнейшего банка и одной из ведущих технологических компаний страны на наши сертификаты будет хорошим примером для всего российского рынка и станет стимулом к снижению зависимости от зарубежных компаний. Сервис по выдаче сертификатов безопасности работает с марта 2022 года на портале Госуслуг. Сертификаты выдаются бесплатно», — подчеркнул Шадаев.

Выпуск российских сертификатов безопасности включен правительством России в план первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях внешнего санкционного давления. Сбер находится в постоянном диалоге с профильными ведомствами и регуляторами, чтобы минимизировать возможные ограничения со стороны иностранных организаций.