Санкт-Петербург, 15 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Периодическое протапливание ведется во всех 17 районах Ленинградской области. В первую очередь отопление поступает в социальные объекты: школы, детские сады, поликлиники, больницы, а затем — в жилые дома, сообщил 15 сентября председатель комитета по ТЭК Ленинградской области Юрий Андреев.

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Готовность к отопительному сезону объектов топливно-энергетического комплекса по всем видам собственности Ленобласти составляет 98%. На 99% готовы тепловые насосные станции, на 98% ― центральные тепловые пункты, на 97% ― тепловые сети и котельные, на 98% ― электросети, трансформаторные подстанции и газопроводы.

«Ленинградская область уверенно входит в отопительный сезон. Периодическое протапливание началось во всех 17 районах и Сосновом Бору, при похолодании оно плавно перейдет в постоянное отопление», ― подчеркнул Андреев.

Напомним, что непрерывный отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней не превысит +8 градусов. По прогнозу на ближайший дни, средняя дневная температура в регионе будет колебаться около +9…+16 градусов, а ночью +5…+11 градусов.