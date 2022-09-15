Москва, 15 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Весь мир ожидает, пока Россия освободит его от американского глобального бандита, и если Россия даст слабину, все начнут облизывать США, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в интервью белорусскому телеканалу ОНТ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Мир смотрит на нас. Мир ждет нашей победы. Мир ждет освобождения от этого глобального гангстера. Но если мир поймет, что мы даем слабину, мир присоединится к гангстеру и будет его облизывать как угодно еще 20 лет, исподтишка наращивая свои производственные потенциалы и все время кланяясь. Поэтому тут все сейчас зависит от нас. А мы не должны быть заложниками всех качеств этой реальности… Надо брать все лучшее, надо быть очень осторожными, надо беречь эту реальность, г… ную, простите, но ее же надо менять. Она не справляется», — заявил Кургинян.

По его словам, никто не говорит, что нужно переходить на карточную систему и душить этот малый и средний бизнес. Сумасшедших нет делать каждую шашлычную в стране государственной, но надо иметь профессиональную трехмиллионную армию, новый ВПК, новую электронику — и у России есть на это деньги.

«Либо они вернут нам эти деньги, либо мы должны взять их здесь. Их под триллион. Мы должны начать складывать другое ядро, бережно относясь к периферии, ничего там не трогая. И это надо делать сверху, я жду действий сверху от людей, которые перестанут относиться к созданной ими реальности религиозно. Когда человек верит, ты попробуй предоставлять ему рациональные аргументы, что так нельзя, а он верит. Если нельзя, но очень-очень хочется, то можно», — добавил эксперт.

По его словам, пора уже это существование прекратить, и вся его деятельность информационная сводится только к одному — чтобы все поняли, что именно сложилось и сформировалось в России за постсоветские десятилетия, а также осознали, что для того, чтобы справиться, надо правильным образом напрячься, а чтобы напрячься, надо «заново сооружать напрягалку», прекратив эту расслабуху.

«И не надо думать, что этот обыватель плох. Обыватель внутри тоже русский человек. Он знает, что это такое, просто ему все время говорят: «спи родненький, не просыпайся» , а пора сказать нечто противоположное. Пора разобраться с фундаментальными проблемами той эпохи, пора изменить 10-12 параметров жизни, стремясь никак не задеть остальные сотни, и тогда мы победим. И не только тут победим, мы победим в стратегическом выстаивании, в противном случае эти гангстеры начнут разминать варианты вывода России из состава Совбеза ООН», — заявил Кургинян.

По его словам, враг пойдет очень на многое и козырять ядерным оружием впустую — это в данной ситуации не выход, потому что нет ничего хуже сильного жеста слабого человека, а вопрос в том, чтобы побеждать каждый день.