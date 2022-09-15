Москва, , 16:08 — REGNUM Иран, несмотря на внешние и внутренние проблемы, старается вести по-настоящему независимую политику и смог добиться определенных успехов, отметил зампредседателя комитета Госдумы по промышленности и торговле Геннадий Скляр («Единая Россия»).

ШОС Минобороны РФ

Как сообщало ИА REGNUM, Иран подписал меморандум об обязательствах в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Если бы иранцы остро реагировали на какие-то свои тактические неудачи и промахи, их бы давно уничтожили. Почти полвека страна находится в режиме очень жестких санкций. Несмотря на внешние и внутренние проблемы, она старается вести по-настоящему независимую политику. Смогла наладить свою экономику и многие производства. Готова поставлять на наш рынок многие товары, вплоть до своих автомобилей и беспилотников», — отметил Скляр в своем телеграм-канале.

По словам депутата, подписание Ираном меморандума о вступлении в ШОС существенным образом укрепит сотрудничество страны с Россией и усилит организацию в целом.

«В борьбе с диктатом США и их союзников Россия не одинока. Мир уже меняется на глазах», — заключил он.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме считают, что саммит ШОС показал окончание эпохи доминирования США