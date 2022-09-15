Москва, , 16:06 — REGNUM На мировом рынке уже сформировались основные базовые условия для усиления риска дефицита продовольствия в 2023 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

Кризис Pixabay.com

«Усилия мирового сообщества по исправлению ситуации, вероятнее всего, можно считать запоздалыми, — сказал Рамазанов. — Самыми значительными факторами, которые способствуют повышению риска дефицита продовольствия на мировом рынке, являются ограничения поставок газа и удобрений из России в Европу, нарушение логистики поставок с использованием морского транспорта и т.д. Компенсация недопоставок газа, удобрений и энергоносителей в западные страны увеличением их поставок в азиатские страны, на Ближний Восток, Северную Африку и Южную Америку неспособны компенсировать потери производства продовольственного сырья в Европе и Северной Америке».

Следовательно, как отметил Рамазанов, вероятность значительного дефицита продовольствия на мировом рынке в 2023 году становится всё более высокой.

Напомним, что ранее генсек ООН Антониу Гуттереш заявил, что мир может столкнуться с дефицитом продовольствия уже в 2023 году.