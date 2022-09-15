Вашингтон, , 16:06 — REGNUM Программисты Zoom работают над созданием электронной почты и календаря. Об этом сообщил The Information, ссылаясь на свои источники.

Zoom Marco Verch Professional Photographer and Speaker

Отдельные приложения будут называться Zmail и Zcal. Официального анонса от компании пока не было, однако источники предполагают, что о разработке объявят на ежегодной конференции Zoomtopia, которая состоится в ноябре 2022 года.

Ранее Роскомнадзор решил предпринять меры в отношении Telegram, TikTok, Zoom и других, нарушающих российское законодательство. Эти компании «не соблюдают порядок удаления запрещённой информации».

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