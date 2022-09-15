Москва, , 16:04 — REGNUM В России тенденция снижения заработных плат айтишников сохранится на некоторое время для специалистов начального и среднего уровня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства, член генсовета «Партии роста» Дмитрий Порочкин. Так он прокомментировал соответствующую новость.

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«В начале весны российские работодатели боялись потерять IT-персонал в связи с большим оттоком сотрудников данной сферы за рубеж. На тот момент работодатели привлекали таких сотрудников повышением заработных плат, расширением соцпакетов и прочим. На государственном уровне также ожидался дефицит IT-персонала и были запущены федеральные проекты и программы, предлагающие школьникам и студентам пройти бесплатные курсы. Крупные компании внедрялись в вузы с предложениями по обучению и стажировок в сфере IT, — сказал Порочкин. – Для безработных создавались новые программы для переобучения и дополнительного образования в этой сфере. Видимо, активная работа в этом направлении дала свои плоды, и рынок наполнился новыми специалистами, закончившими курсы и обучение. А когда спрос ниже предложения, цена всегда падает, так и произошло с зарплатами айтишников».

По его словам, данная тенденция сохранится некоторое время для специалистов начального и среднего уровня.

«Но, я считаю, что на топовых IT-специалистов данная статистика не распространяется, и их зарплаты будут только расти», — сказал Порочкин.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что в РФ работодатели начали снижать предлагаемый уровень зарплат для ИТ-специалистов.