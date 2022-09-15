Грозный, 15 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. Отряд чеченских росгвардейцев «Ахмат-Грозный» приступил к зачистке Запорожской области от остатков боевиков. Бойцы полны уверенности в своих силах, их боевые навыки отточены до совершенства. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров, опубликовав в своем телеграм-канале видео подразделения силовиков на марше.

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«Отряд мужественных бойцов под командованием дорогого брата, командира ОМОН «Ахмат-Грозный» управления Росгвардии по ЧР Анзора Бисаева (Борец), приступает к выполнению очередной оперативной задачи по зачистке Запорожской области от бандеровской грязи», — написал Кадыров.

Он отметил, что у этого подразделения нет страха ни перед численностью противника, ни перед его передовым вооружением, так как победа в бою зависит не от этого, а от «мужества, отточенных до совершенства боевых навыков и верных товарищей».

Кадыров пожелал удачи своим землякам и всем воинам, которые «отстаивают интересы России и жителей братских земель».

Как сообщало ИА REGNUM, глава Чечни Ахмат Кадыров призвал своих коллег по губернаторскому корпусу собрать по тысяче добровольцев для участия в спецоперации для скорейшего её окончания.