Москва, , 16:04 — REGNUM Сегодня, 15 сентября, по состоянию на 15:40 по мск ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 1,67%, до $92,53 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти Ilsurikat

«14 сентября во второй половине дня нефть резко дорожала, но затем перешла к коррекционному снижению.

Вероятность достижения ядерной сделки между Ираном и Европой практически развеялась, но опасения рецессии в мире все сильнее.

Тем не менее, уровень поддержки в районе $90 выглядит довольно сильно, так что, вероятно, от него мы увидим отскок наверх», — пояснил эксперт.

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