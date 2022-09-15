Москва, 15 сентября, 2022, 16:03 — ИА Регнум. Центральный банк РФ 16 сентября на очередном заседании, скорее всего, снизит ключевую ставку до 7-6,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

«Сегодня наблюдается активная работа ЦБ РФ по постепенному снижению ключевой ставки. Начиная с апреля 2022 года, она снизилась с 17% до 8%, — сказал он. — При снижении ключевой ставки банковские депозиты становятся менее привлекательным способом вложения средств. Необходимо отметить, что при текущей инфляции выше 14% банковские ставки по вкладам в среднем находятся на уровне 7%. Эта ситуация подталкивает инвесторов искать наиболее выгодные варианты вложения средств. Например, покупка акций и облигаций. Позитивным следствием снижения ключевой ставки является снижение ставки по кредитам и ипотеке. Таким образом, повышается доступность кредитов для населения и повышается потребительский спрос в стране».

Щербаченко подчеркнул, что снижение процентов по ипотеке имеет свои преимущества для застройщиков и стимулирует рынок недвижимости, где высока доля ипотечных сделок.

«По моему мнению, 16 сентября Центральный банк на очередном заседании снизит ключевую ставку до 7-6,5%», — добавил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Скрыль заявила, что оптимальным значением ключевой ставки Банка России является 5%.