Гагра, Абхазия, 15 сентября, 2022, 16:12 — ИА Регнум. Высокой назвал вероятность войны с Грузией абхазский министр иностранных дел Инал Ардзинба 15 сентября на заседании общественного совета Абхазии.

Флаг Абхазии

Комментируя вариант, при котором Грузия начнёт военные действия в отношении Абхазии, Ардзинба сказал: «Вероятность военного конфликта оценивается как достаточно высокая».

При этом глава абхазской дипломатии сослался на слова лидера правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Ираклия Кобахидзе, сказавшего, что люди не захотят этой войны, но что можно провести референдум.

Ардзинба добавил, что верить надо не словам, а фактам, согласно которым «контракты на поставки боевых разведывательных беспилотников» в Грузию только растут, как и активность НАТО, включая финансовую.

Инал Ардзинба «Наверное, так к миру не готовятся, скорее всего, готовятся к войне».

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