Тула, 15 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Таксист задержан по обвинению в изнасиловании 19-летней девушки в Туле, сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета Тульской области 15 сентября.

Kaluga.sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным следствия, в ночь с 10 на 11 сентября 2022 года 39-летний обвиняемый, который оказывал услуги такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованном на участке местности​ в посёлке Горелки Тулы, совершил изнасилование 19-летней девушки.

По данному факту возбуждено уголовное дело, обвиняемый задержан и по решению суда отправлен под стражу. Проводятся следственные действия.