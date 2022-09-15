Москва, , 16:02 — REGNUM Пока темп повышения ставки ФРС США сильно отстаёт от темпов инфляции, что удерживает американский фондовый рынок от обвала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 сентября заявил доцент кафедры фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов.

Фондовый рынок

«В течение долгих лет американский фондовый рынок сильно рос, что само по себе создаёт потенциальную возможность большого падения, — сказал Хестанов. — Однако, когда именно оно произойдёт и насколько глубоким будет, заранее определить сложно. К примеру, после падения 1929 года американский фондовый рынок оправился только в середине 1950-х годов. Пока темп повышения ставки ФРС сильно отстаёт от темпов инфляции, что удерживает рынок от обвала. Но как долго это продлится, оценить сложно. Вопрос повышения ставки ФРС явно носит политический характер, требуется широкий консенсус американских законодателей. Пока ставка ФРС остаётся заметно ниже уровня 4-6%, реальный сектор экономики воспринимает рост ставки спокойно. А до такого уровня с нынешним темпом подъема ставки ещё очень далеко».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Татьяна Бондаренко заявила, что фондовый рынок США продолжает находиться в перегретом состоянии.

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