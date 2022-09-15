Чебоксары, , 16:01 — REGNUM На выставке животных в чувашском городе Алатырь управление Россельхознадзора выявила нарушения: в действиях организатора могут усматриваться признаки жестокого обращения с животными. Материалы проверки переданы в полицию, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Черепаха Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Выездная проверка прошла после жалобы на содержание животных в алатырском дворце культуры в рамках выставки «живых рептилий, пауков и бабочек». Отмечается, что на выставке представлены, в частности, крокодил, черепахи, анаконда, тигровый и королевский питоны, удав, хамелеон, варан, игуана, агамы, гекконы.

«В ходе обследования установлено, что нильский крокодил во время выставки содержался в стеклянном аквариуме, размеры которого не позволяли расположиться животному во всю длину, отсутствовал вольер с бассейном для охлаждения температуры тела рептилии. Кроме того, пасть крокодила была замотана скотчем. Тигровый питон длиной более двух метров находился в террариуме недостаточных размеров, сухопутные черепахи — без воды и пищи», — сообщили в управлении Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

В ведомстве отмечают, что выставка организована предпринимателем из другого региона. По фактам, усматривающим возможный состав преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»), материалы проверки переданы в полицию.

Как сообщало ИА REGNUM , в феврале 2022 года в Чувашии впервые выдана лицензия на содержание животных в зоопарках. Документ получила новочебоксарская «Ельниковская роща»

Подробнее: В Чувашии выдана первая лицензия на работу зоопарка