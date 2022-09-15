Самарканд, Узбекистан, 15 сентября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин в рамках проводимого в Самарканде саммита ШОС обсудили вопросы сотрудничества в сфере международной безопасности. Об этом 15 сентября сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Минобороны РФ ШОС

«Стороны обсудили взаимодействие между двумя организациями и отметили приоритетное значение, которое придаётся развитию сотрудничества между ОДКБ и ШОС», — приводит ТАСС слова Зайнетдинова.

Он также добавил, что на встрече было решено продолжить взаимные контакты между секретариатами ШОС и ОДКБ на основе меморандума о сотрудничестве, подписанного 5 октября 2007 года.

Читайте также: Глава штаба и генсек ОДКБ отправляются в Армению

Как сообщало ИА REGNUM, саммит ШОС проходит в Самарканде 15–16 сентября. Участие в заседании Совета глав государств — членов ШОС президент России Владимир Путин принимает лично впервые за три года.