Тюмень, , 15:59 — REGNUM В Тюмени оштрафован 53-летний местный житель, который разместил в социальной сети снимок президента России Владимира Путина с оскорбляющей подписью. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Суд Pixabay.com

Судом установлено, что 1 августа 2022 года тюменец в соцсети на общедоступной странице разместил фото с изображением действующего президента страны и текстовую информацию в неприличной и оскорбительной форме, выразив явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации. Суд назначил ему административное наказание и штраф 30 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюмени 14 сентября оштрафована на 45 тысяч рублей девушка, которая публично продемонстрировала плакат с надписями, дискредитирующими Вооруженные силы РФ.

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