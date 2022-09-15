Москва, , 15:59 — REGNUM Сегодня, 15 сентября, по состоянию на 15:30 по мск доллар на Московской бирже дешевеет на 0,36%, до 59,67рубля. Евро теряет 0,6%, отступая до 59,6 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«На мировом валютном рынке доллар укрепляется к основным валютам, но рубль идет против общего тренда.

Неофициальное начало налогового периода и планы крупнейших российских экспортеров по выплате дивидендов повышают спрос на российскую валюту.

Однако укрепление рубля замедляется. Впереди решение ЦБ РФ по ставке и начало валютных интервенций Минфина в рамках бюджетного правила.

На следующей неделе спрос экспортеров ещё поддержит рубль, но затем вероятно возвращение в зону выше 60 рублей за доллар и начало движения в направлении 65 рублей, которое, в частности, может поддержать заседание ФРС США», — пояснила эксперт.

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