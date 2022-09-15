15 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение газеты Financial Times о том, что производители сланцевого газа и нефти из Соединенных Штатов Америки не смогут значительно нарастить поставки энергоносителей в Европейский союз грядущей зимой.

Мирослава Романенко, , 16:24 — REGNUM Производители сланцевого газа и нефти из Соединенных Штатов Америки не смогут значительно нарастить поставки энергоносителей в Европейский союз грядущей зимой, сообщает газета Financial Times.

СПГ-танкер Иван Шилов © ИА REGNUM

«США не могут добывать больше. Помощи не будет. Ни со стороны производителей газа, ни со стороны производителей нефти», — отметил глава инвестиционной компании Quantum Energy Partners Уил Вэн Ло.

Вместе с тем сообщается, что объемы поставок энергоресурсов из Штатов в Европу увеличились на фоне роста цен на энергоносители, но на текущий момент экспорт американских сжиженного природного газа и нефти в страны Европейского союза достиг максимума.

Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что отсутствие помощи Штатов Европе было вполне предсказуемым. Были и те, кто отметил, что цель США — устранить конкурента, то есть Европейский союз.

«Так было и задумано. Гегемон и Европу хочет уничтожить их же руками!» — написала Галина.

«По-братски» сразу послали», — добавил Сергей.

«Норвегия «поможет» за большие деньги», — с сарказмом отметил Виталий В.

«Своих союзников кинули на произвол судьбы, пусть теперь думают, кто друг, а кто враг», — прокомментировал один из участников обсуждения.

«А как же друзья в Европе?» — недоумевает еще одна участница побуждения.

«Европе ещё кажется, что всё обойдётся», — отметил V. K.

«Это их метод: спровоцировать проблему — и «в кусты». Выкручивайтесь как сможете», — добавила Надежда К.

«Они и стараться не будут, у американцев цель другая — уморить европейскую промышленность», — прокомментировала Валерия.

«У Штатов нет союзников, только конкуренты, они этого и добивались», — пишет Алексей.

Добыча сланцевого газа в США Joshua Doubek

«Американский план убийства Европы для спасения своей шкуры в действии», — отреагировал Олег М.

«Ну нет сомнений, что США уничтожают конкуренцию в Европе», — написал один из участников обсуждения.

«США обанкротят европейцев и скупят по дешёвке. Типа «спасли». И будут их доить как колонии», — предположил еще один участник обсуждения.

«Они (ЕС — М. Р.) знали, на что шли», — ответил ему Bad boy.

«Самое интересное начнется в декабре», — отметил Vlad.

«Ну а если Европа еще и цены ограничит на нефть и газ, то тогда вообще дырку от бублика получит. Чтобы американцу указывали какие цены назначать? Да это неслыханная наглость», — добавил «Негоро».

«А что так? А как дышали, как дышали! Очередной развод идиотов «сияющим градом на холме». А ведь мы предупреждали», — комментирует Алексей П.

«Штаты плетут похоронный веночек для Европы, а Европе всё кажется, что свадебный…» — подытожила Татьяна М.