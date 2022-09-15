Раубичи, Белоруссия, , 15:56 — REGNUM Белорусский биатлонист Антон Смольский выиграл спринтерскую гонку на втором этапе Кубке Содружества по летнему биатлону. Соревнования проходят в Раубичах (Белоруссия).

Летний биатлон Андрей Чепакин © ИА REGNUM

Смольский пробежал дистанцию в 10 км за 23 минуты 12,7 секунды и не допустил промахов на двух огневых рубежах.

Вторым стал представитель России Кирилл Бажин, отставание которого от победителя составило 1,5 секунды, он также отстрелял без промахов. Замкнул тройку ещё один российский биатлонист Эдуард Латыпов, допустивший один промах и отставший на 8,9 секунды.

Смольский является серебряным призёром Олимпийских игр — 2022 в индивидуальной гонке на 20 км.

Читайте также: Биатлонистка Гербулова выиграла спринт на Кубке Содружества в Раубичах